Bitlis'in tarihi kimliği ortaya çıkarılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirme yaptığı Bitlis Belediyesi, geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli tarihi yapıyı barındıran Bitlis'in kimliğini ortaya çıkarmak için adeta kenti şantiye alanına dönüştürdü.

"Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Sinema Yokuşu restorasyon çalışmaları bitme aşamasına getirildi.

"Buranın tarihi değerlerini belediye olarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz"

Çalışmaları inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, türkülere ve destanlara konu olmuş tarihi Sinema Yokuşu'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay içinde çalışmaların biteceğini ve vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten İsmail Ustaoğlu, şunları anlattı:

"Tarihi Sinema Yokuşu'nun kentin kadim kültüründe çok ayrı bir yeri var. Burayı DAP, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Özel İdare ile ortaklaşa yapıyoruz. Burada kayalıkları çelik ağlarla koruma altına alarak gereken tamirlerden sonra giydirmeleri yaptık. Bu güzergah üzerinde 300 metreyi bulan ihata duvarlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Üst yapıyı da bitirdikten sonra burayı hizmete açacağız. Buranın tarihi değerlerini belediye olarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bitlis kimlikli ve ruhu olan bir şehirdir. 600'ün üzerinde tescilli tarihi eseri ile adeta açık hava müzesi konumunda. Bu şehrin tarihi kimliğini ve dokusunu ortaya çıkarmak çok önemli."

Kaynak: AA