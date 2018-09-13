Bilinen en eski çizimler Güney Afrika'da bulundu

Güney Afrika'nın Blombos Mağarası'nda 73 bin yıl öncesine ait, üzerinde kırmızı ve sarı renkler olan bir taş bulundu. Araştırmacılar, bunun bilinen en eski çizimlerden 30 bin yıl daha eski olduğunu açıklıyor.

İlkel bir varlık olarak ortaya çıkan çizimlerin çok uzun zaman önce çizilmesinin bir anlamı olduğu söyleniyor.

Norveç'ten bir arkeolog çizimle ilgili şunları anlattı:

"Parça kenarlarındaki tüm çizgilerin aniden sonlandırılması, modelin orijinal olarak daha geniş bir yüzeye yayıldığını gösteriyor. Bu desen muhtemelen daha karmaşık bir yapıya sahipti. Bunu sanat olarak adlandırmaktan çekinmiyoruz, bu soyut bir tasarım. Muhtemelen bu gruptaki diğer insanların anlaşacağı ortak bir sembolik sistemin parçasını oluşturdu."

Kaynak: Reuters