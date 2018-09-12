İzmir'de "18. Sinema Burada Festivali" başladı

İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, oyuncular Suna Selen ve Tamer Levent'e "Onur Ödülü", Berrak Tüzünataç ile Engin Günaydın'a "Başarı Ödülü" verildi.

"İzmir'e opera binası kazandırmaya çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Sinema Burada Festivalini başkanlığı döneminde 15. kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engin Günaydın ile hemşehri olduğunu anlatan Kocaoğlu, İzmir'e bir opera ve tiyatro binası kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Karşıyaka'da deniz kıyısında yarışmayla elde ettikleri projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Kocaoğlu, "Sanıyorum 15-20 gün içinde Türkiye’nin ilk opera binasının temelini atacağız. Yine, 'Basmane Çukuru' diye bilinen ve uzun süredir davaları devam eden belediyemizin hissesinden belirli bir bölümü ayırıp mümkün olduğu kadar mükemmel bir tiyatro sahnesi ve binasını hemşehrilerimize kazandıracağız" dedi.

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın zaten ayrı bir sanat şöleni olduğunu vurgulayan Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer kentinizi geliştirecekseniz iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, yaşanabilecek bir çevreyi sağlamanız gerekiyor. İki, o kente gelen insanları kültür sanatla buluşturmanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya olanaklarımız çerçevesinde öncelik sıralamasında da biraz pozitif davranarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Tamer Levent, ödülünü alırken, Karşıyakalı olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Aziz Kocaoğlu'nun konuşmasında belirttiği opera binasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Tamer Levent, "Tiyatro salonları yapılırken mimarlar bazen maalesef tiyatroculara sormadan yapıyorlar. Bu kez sanıyorum sorarak yapıldı. Sofitası da olan sahne derinliği de olan bir yapı inşa ediliyor. Bunların gelişmesine ben 'evet' diyorum. Bana bu ödülü layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Suna Selen de herkese teşekkür ederek, "Benim için büyük bir onur. Sağ olun var olun" dedi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, böyle bir geleneğin parçası olduğunu hissetmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Engin Günaydın ise bu ay ikinci kez İzmir'den ödül aldığını belirterek, "Ben de İzmirli oluyorum. Eski Foça'da kalıyorum. İzmirlilere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Törende, festival kapsamında 3. Kısa Film Proje Yarışması ödülleri de verildi.

Film gösterimleri, Kısa Film Maratonu ve Yeşilçam klasiklerinin yer aldığı Sinema Burada Festivali Özel Sergisi'nin düzenleneceği festival, 16 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA