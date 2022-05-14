Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Berlin Çekirdekçisi' TRT Türk'te başlıyor
Kısa dizi 'Berlin Çekirdekçisi' ilk bölümüyle 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.45'te TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.
15’er dakikalık bölümlerden oluşan 'Berlin Çekirdekçisi' 16 Mayıs Pazartesi günününden itibaren hafta içi her gün ekranlara gelecek.
Senaryosunu İdris Meydi’nin kaleme aldığı Berlin Çekirdekçisi dizisinin oyuncu kadrosunda, Burak Alkaş, Aıl Çelik ve Sera Tokdemir bulunuyor.
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