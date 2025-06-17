Bakan Ersoy: Cemil Meriç bize kim olduğumuzu hatırlattı

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, yazar, çevirmen ve düşünce insanı Cemil Meriç'in vefat yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Burada konuşan Ersoy, "Türk düşünce dünyasının abidevi şahsiyetlerinden biri olan Cemil Meriç'i hürmetle ve saygıyla yad ediyor, Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Bu vesileyle 1987 yılında aramızdan ayrılarak ahirete irtihal eden üstadımızın aziz hatırasına sahip çıkarak, bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Programda, Cemil Meriç'in birçok farklı özelliğinin vurgulanacağını, fikir ve düşünceleri üzerinde titizlikle durulacağını belirten Ersoy, "Çünkü Cemil Meriç üzerine yapılan çalışmalar, onun çeşitli özelliklerini ön plana çıkartarak herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesini sağlamıştır. Kimileri, Cemil Meriç'in dünyasını keşfettiklerinde, onda zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmeyen, ne denli güçlü bir iradeye sahip olduğunu görmüştür. Başkaları ise Cemil Meriç'in düşünce dünyasıyla tanıştıklarında, düşünsel ve kültürel iktidarla hesaplaşmaktan çekinmeyen özgüvenini fark etmiştir." diye konuştu.

"Cemil Meriç yakın tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden"

Birçok araştırmacının Batı merkezci bir siyaset ve tarih okumasına karşı, Doğu'nun bilgeliği ve derinliğinden Cemil Meriç külliyatı sayesinde haberdar olunduğunu ifade eden Ersoy, "Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında yine Cemil Meriç gelmektedir." sözlerini sarf etti.

"Yakın tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden Cemil Meriç, 'Kamus bir milletin namusudur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır' diyerek bir milletim millet olma vasfını sağlayan en önemli unsurun dil olduğunu da hatırlatmıştır. İşte bu zenginlik herkesin farklı bir şekilde Cemil Meriç'ten nasiplenmesine imkan sağlamıştır" değerlendirmesinde bulunan Ersoy, programda da bu zenginliğin ifade edileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, Meriç'in kaleme aldığı "Bu Ülke" eserine de değinerek, şunları kaydetti:

"Cemil Meriç'in bize öğrettikleri arasında bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemizin önemli kültür ve düşünce insanlarından Beşir Ayvazoğlu, yıllar önceki bir yazısında Cemil Meriç'in Bu Ülke'sini evimize benzetmişti. Bugün bu benzetmenin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet, Bu Ülke, dışarıya adım atarken her daim bir evimiz olduğunu aklımızda tutarak hareket etmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır. Cemil Meriç, bize evimizi, yani kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır. Bu vesileyle bir kez daha kendisine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."