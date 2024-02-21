Aysel 36 yıl sonra tekrar TRT’de

Ailesi Türkiye'ye gelirken, Bulgaristan kendisine izin vermedi. Çocuk yaşta anne ve babasından ayrıldı.

5 yıl boyunca rehin tutulduğu sırada yaşadıkları hafızasındaki tazeliğini koruyor. Öyle ki Aysel “Allah hiçbir çocuğa benim yaşadıklarımı yaşatmasın. Ailemden ayrıldığımda 11 yaşındaydım. Babaannemle ikimiz kaldık biz. Başka yakın akrabalarımızda vardı ama biz babaannemle yaşıyorduk. Çok zor ve sıkıntılı günler yaşadık. Arkadaşlarım aileleriyle gezip güzel vakit geçirirken ben onlara özeniyordum ve her gün ağlıyordum” dedi.

Bulgaristan'daki baskılar çok sayıda çocuğu ailesinden ayırdı. Aysel de onlardan biriydi. Baba Salih ve Anne Fatma kızlarına kavuşmak için her yolu denedi.

Ölüm orucu bile başlattılar. Ancak çabalar sonuç vermedi.

Bu süreçte ailesiyle iletişimin tamamen koparıldığını söyleyen Özgür; “Baştan bir mektuplaşma, senede bir iki defa telefonla görüşme olmuyordu ama son 2 buçuk 3 yıl onları da kestiler. Hiçbir şekilde haberleşemedik” ifadelerini kullandı.

"Aysel'i verirseniz diziyi yayından kaldırırız"

Ailesiyle iletişim kurması engellense de Aysel'i artık tüm Türkiye tanıyordu. Zira TRT'de "Yeniden Doğmak" yayınlanmaya başladı.

Dizi Özgür ailesinin dramını anlatıyordu. Aysel de hikâyenin başkahramanıydı. ‘Yeniden Doğmak’ dizisi Bulgar makamlarını rahatsız etti. Tüm Türkiye üçüncü bölüme kilitlenmişken, dizi yayından kaldırıldı.

Nedenini ise Başbakan Turgut Özal düzenlediği basın toplantısında açıklıyordu. “Dışişlerinden bu dizinin televizyondaki dizinin Bulgarlar tarafından kaldırılması istenildiğini öğrendim. Ben de onun üzerine dedim ki, diziyi kaldırmamız bir tek şartla olur, eğer Aysel'i bize verirlerse. Hadise bu. Pazarlık başladı. Pazar akşamı dizinin kaldırılmasının sebebi odur.”

Dizinin yayından kaldırılmasıyla birlikte vatanına kavuşması için sürecin nasıl başladığını Aysel Özgür şöyle anlattı; “Şimdi dizi yayından kaldırıldıktan sonra zaten birkaç gün içinde polisler gelip beni evden aldılar. Sabah erken saatte apar topar emniyet müdürlüğüne gittik. Orada öğrendim ben. ‘Seni Türkiye’ye göndereceğiz’ dediler. Hemen işlemler aynı gün başladı. Orada öğrendim Türkiye’ye gönderileceğimi.”

Aysel ve ailesi başbakanlık konutunda 3 gün misafir edildi

Aysel'i taşıyan uçak 30 Aralık 1987 akşam saatlerinde Sofya'dan havalandı.

11 yaşında ayrı düştüğü ailesine 16 yaşında İstanbul'da kavuştu.

Aysel Özgür; “O an yaşadığım şoku ben anlatamam zaten. Birden karşımda ailemi görünce şok oldum. Zaten Özal da herhangi bir şok yaşanmasın bir şey olmasın diye kendi özel doktorunu göndermişti oraya, havaalanına.” Dedi. İstanbul'da hasret sona ererken, Ankara'da Başbakanlık konutunda hazırlık yapılıyordu.

Aysel ve ailesini konutta karşılayan ise Özal çiftiydi. Özgür o gün yaşadığı mutluluğu da şu sözlerle dile getirdi; “Üç gün Başbakanlık Konutu’nda beni misafir ettiler. Ankara’ya geçtiğimizde başbakanlık konutu dışında kapının önünde beni ayakta bekliyorlardı. Ben tabii o zaman yaşadığım şokun etkisiyle hiçbir şeyin farkında değildim. Kim olduklarını daha bilmiyorum. Ama sonra tanıyınca çok sevdim ikisini de bana gösterdikleri ilgi şefkat ve sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Her ikisi de benim kalbimde sonsuza dek yaşayacaklar.”

TRT dizisi Aysel’i ailesine, vatanına kavuşturdu

Hiç kuşku yok ki, Aysel'in Türkiye'ye getirilişinde diplomasinin büyük payı var.

Ancak o diplomasiyi güçlendiren TRT'ydi.

Zira dizi sadece Aysel'i vatanına kavuşturmakla kalmadı soydaşlarımızın sesini dünyaya duyurmasını da sağladı.

Başbakan Turgut Özal, Aysel ve ailesiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında bunun altını çiziyordu. “TRT'ye teşekkür ederim. Dizi gayesine vasıl olmuş oldu. Aysel bizim memleketimizde bu işin bir sembolü oldu. Bunu da herkes biliyor. Ben tabi milletimizden de bir bakımdan da özür dilerim. Çünkü dizinin geri kalan kısmını gösteremedik. Ama gayesine de vasıl olduğu için fevkalade memnunum.”

Yıllar sonra Aysel Özgür de diziyle ilgili görüşlerini paylaştı. “Türkiye’ye geldikten sonra bu hem diziyi yazan Sevinç Çokum ile hem de oyuncularıyla hepsiyle bir araya geldim ben. Tek tek hepsine teşekkür ettim. Çok tatlı insanlar hepsi iyi ki varlar. İyi ki bu dizi çekilmiş çünkü ben bu dizi sayesinde aileme ve vatanıma kavuştum.”

Çocukluğu aile özlemiyle acılar içinde geçen Aysel Özgür’ün ana vatanına döndüğünde hayatı değişti.

Bulgaristan’da zulüm gören Türkler arasında sembol isim olmasını da değerlendirdi.

Özgür; “Benim Türkiye’ye Özal tarafından getirilmiş olmamla birlikte pek çok soydaşımız için de Türkiye’ye gelebilme kapısı açılmış oldu. Benim Bulgaristan’daki Türklerin çektikleri sıkıntılar, yaşadıkları ve özgürlükleri konusunda bir sembol isim haline gelmiş olmam benim için çok büyük bir onur.” dedi.

Aysel Özgür, eğitimini Türkiye’de tamamladı. 30 yıl Osmangazi Belediyesi'nde çalıştı. Emekli oldu. 3 çocuk annesi olan Aysel’in Pars adında da torunu bulunuyor.

Haber: Köksal Akpınar/ Fahriye Demirci

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş