Aydın'da Efeler Gastronomi Festivali'nin üçüncüsü düzenlenecek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü lezzetleri yurt genelinde tanıtmayı amaçladığı Efeler Gastronomi Festivali'nin üçüncüsü 8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek olan yemek yarışması için başvurular başladı. En lezzetli tabağı sunmak için festivalde mücadele etmek isteyenler, 4 Mart Pazartesi gününe kadar Atatürk Kent Meydanı karşısında bulunan Uğur Mumcu Parkı 100'üncü Yıl Anıtı önünde kurulan stantlarda başvurularını yapabilecek.

Büyük bir katılım ve şenlik havasında geçecek Efeler Belediyesi Gastronomi Festivali, yöresel lezzetlerin tanıtılmasına katkıda bulunurken çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle katılımcılara renkli anlar yaşatacak.