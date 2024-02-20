Sınava hazırlanan öğrenciler TRT Bil Bakalım'ın özel "YKS" etkinliğinde buluşuyor

YKS başvuruları ile binlerce öğrenci heyecan dolu geri sayıma başladı. Türkiye’nin en çok indirilen mobil bilgi yarışması TRT Bil Bakalım özel olarak açılan “YKS” etkinliği ile en gözde oyun oluyor.

TRT Bil Bakalım’ın ücretsiz ve reklamsız olması öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamasının önüne geçiyor, güvenilir bir ortam oluşturuyor.

YKS özel etkinliği

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak. YKS için geri sayımın başlamasıyla ile TRT Bil Bakalım öğrencilerin en çok tercih ettiği uygulamalardan olmaya devam ediyor.

TRT Bil Bakalım, sınırlı süreyle açılacak “YKS” etkinliği ile oyun dünyasına bir alternatif getiriyor. Tarihi hadiselerden fizik kavramlarına, matematik problemlerinden doğa olaylarına kadar pek çok soruyu bir araya getiren bu sınırlı süreli “YKS” etkinliği, bilgilerini test etmek isteyen öğrenciler için en doğru adres olmaya devam ediyor.

YKS sınav maratonu için en eğlenceli kaynak TRT Bil Bakalım

TRT Bil Bakalım’ın içerisinde bulunan Tarih, Coğrafya, Fen Bilimleri, Matematik, Türkiye Coğrafyası, Türkçe Dil Bilgisi, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi gibi içinde binlerce soruyu barındıran kategoriler öğrencilerin YKS sınavlarına çalışırken öğrenmesini zevkli hale getiriyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlanırken stres atmak için oyun oynamak isteyen öğrenciler TRT Bil Bakalım ile zamanı en kıymetli şekilde değerlendiriyor.

TRT Bil Bakalım içinde bulunan yabancı dil kategorileri ile Yabancı Dil Testi (YDT) için çalışan öğrenciler de unutulmuyor. Öğrenciler, Bil Bakalım’ın içerisinde bulunan İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça kategorileri ile kendilerini test ederken rakipleri arasındaki sıralamalarını da görme fırsatı yakalıyor.

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.



Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrimiçiçevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.