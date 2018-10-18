Ara Güler'in her gün uğradığı Kafe Ara'da bugün hüzün vardı

Ara Güler'in her gün gidip aynı masaya oturduğu Kafe Ara'da bu kez hüzün vardı.

Orada dostlarıyla sohbet eder, hayranlarıyla fotoğraf çektirirdi.

Bugün masasına kimse oturmadı. Büyük ustanın Kafe Ara'daki masası öksüz kaldı.

Ara Güler'in masası; kitapları, fotoğrafları ve çiçeklerle süslendi.

"Türkiye'nin ve dünyanın gözü kulağıydı"

Ara Güler'in son zamanlarda kafeye öğleden sonra geldiğini söyleyen Kafe Ara işletmecisi Yaşar Kartoğlu, "Önceki yıllarda daha erken saatlerde buraya gelirdi. Bu masada otururdu. Ara Güler'in bu masada oturduğunu bilenler hemen kalkardı" dedi.

Gazeteci Coşkun Aral da "O bir birikimdi, bir hazineydi. İstanbul'un gözü diyoruz ama Türkiye'nin ve dünyanın gözü kulağıydı" dedi.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umur Sürün ise şöyle söyledi:

"Foto muhabirliği öncesi dönemde yazdığı belgelere ulaştık. Hikayelerinde yola çıkan bir sergi ıslıklı adam, bir gencin sokakta ıslık çalarak gezmesini anlatıyor."

Ara Güler Müzesi'nde de anıldı

11:31…(YAŞAR KARTAOĞLU)...SON ZAMANLARDA ÖĞLEDEN SONRA GELİYORDU. AMA DAHA ÖNCEKİ YILLARDA DAHA ERKEN SAATLERDE BURAYA GELİRDİ. BU MASADA OTURURDU. BU MASADA OTURAN BAŞKA BİRİ DE OLSA DA ARA GÜLER'İN BURADA OTURDUKLARINI BİLDİKLERİ İÇİN KALKARLARDI.

Büyük ustanın eserlerinin sergilendiği ''Ara Güler Müzesi'' de ziyaretçilerini ağırladı.

Türkiye'nin ilk fotoğraf sanatçı müzesi 16 Ağustos 2018 yılında açıldı. Ara Güler'in özel koleksiyonu ve eserleri bir arada toplandı. 90. yaş gününde açılını da kendisi yapmıştı.

Müzede, foto muhabirliği öncesi döneminde yazdığı hikayeleri, fotoğrafları ve eşyaları sergileniyor.

TRT Haber / Sena Ünal