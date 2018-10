Oscar'da yarışan filmler Boğaziçi Film Festivali'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim'de başlayacak.

Oscar yarışı festivalde

Festivalde Çekya, Güney Afrika, Mısır, Ukrayna, Romanya ve Lübnan'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterdikleri filmler de izlenime sunulacak.

Festival, bu yıl da dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. Bu yıl, oyuncularının performanslarıyla öne çıkan ve Oscar yarışında adı geçen filmler dikkat çekiyor: "Beautiful Boy" ve "The Old Man & The Gun".

Beautiful Boy, The Old Man & The Gun

Yapımcılığını Brad Pitt'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise Felix Van Groeningen'in oturduğu "Beautiful Boy" festivalde seyredilebilecek. 2008 yılında yayınlanan "Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction" adlı kitaptan uyarlanan film, uyuşturucu bağımlısı oğluyla yüzleşen bir babanın gerçekte de yaşanmış hikayesini anlatıyor.

Oscar yarışında kulislerde En İyi Erkek Oyuncu adaylığında adı sıkça geçen bir diğer film ise "The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah". Festivalin Açılış Filmi de olan İhtiyar Adam ve Silah, sayısız kere hapisten kaçan ve 70 yaşında son soygununa çıkan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikayesini anlatıyor.

Robert Redford’un, sinemaya veda ettiği ve beyaz perdede bir kez daha harikalar yarattığı film, eleştirmenlerce Erkek Oyuncu kategorisinin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Cannes ödüllü yönetmen Loznitsa'nın filmi de gösterilecek

Festivalin yarışma bölümünde, bu yıl onur ödülünün sahiplerinden Sergei Loznitsa'nın Cannes'dan "En İyi Yönetmen Ödülü" ile dönen filmi "Donbass" Ukrayna, Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki'nin ilk gösterimini Cannes'da yaptığı belgeseli "Capharnaüm" Lübnan adına yarışacak.

Mısır ve Romen sineması da ülkelerini temsil edecek

Festivalde, Mısırlı A.B. Shawky'nin ilk uzun metraj filmi olan ve bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Karar Anı" ile Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude'un son filmi "Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!" de kendi ülkelerini temsil edecek.

6. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri önüne çıkacak filmlerden, Olmo Omerzu'nun Karlovy Vary'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan büyüme ve yol filmi "Kış Sinekleri" Çekya’nın, Jahmil X.T. Qubeka’nın Londra ve Toronto film festivallerinde gösterilmiş, Güney Afrika'da halk kahramanlığı statüsüne ulaşan kötü şöhretli bir kanun kaçağının gerçek hikayesini Western türünde bir destanla anlattığı filmi "Tenime İşleyen Kış" da Güney Afrika'nın aday adayı olacak.

Yabancı Dilde En İyi Film’e 6 aday

Festivalde ayrıca, Oscar'da Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday adayı olmuş 6 film de gösterilecek. Festivalin Onur Ödülü’nün bu yılki sahiplerinden Sergei Loznitsa’nın Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen filmi "Donbass" Ukrayna adına yarışırken, yönetmenlikte de rüştünü ispat eden Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin ilk gösterimini yaptığı, Cannes’da seyirciyi bölen ve Beyrut’un sokaklarından bakarak modern köleliği gözler önüne serdiği belgeseli "Capharnaüm" de Lübnan adına yarışacak.

Biletler internetten satılacak

6. Boğaziçi Film Festivali, 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacağı filmlerin biletleri internetten satılacak.

Kaynak: AA , TRT Haber