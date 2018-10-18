Müze ve ören yerlerine 6 ayda 17 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığın nisan-eylül 2018 dönemini kapsayan müze ve ören yerleri ziyaretçi istatistikleri belli oldu.

Konya Mevlana Müzesi ilk sırada

Buna göre, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri, söz konusu dönemde ziyaretçi akınına uğradı. Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 802 bin 829 kişiye ulaştı.

6 aylık dönemde en çok ziyaret edilen müze, 1 milyon 789 bin 53 ziyaretçi sayısıyla Konya Mevlana Müzesi olarak belirlendi.

Topkapı'yı 1 milyon 705 bin kişi ziyaret etti

Verilere göre, İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. Topkapı'ya 1 milyon 705 bin 81 ziyaretçi gitti.

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı ise 1 milyon 649 bin 955 oldu. Ayasofya, üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan, travertenleriyle ünlü Pamukkale Ören Yeri de en çok ziyaret edilen dördüncü alan olarak Bakanlığın listesine girdi. Pamukkale, 6 aylık dönemde 1 milyon 544 bin 48 kişi ağırladı.

Nevşehir ve çevresi en çok ziyaret edilenler sıralamasında

Öte yandan en çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni 1 milyon 20 bin 999 kişi ziyaret etti.

Nevşehir ve çevresinde birbirinden önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar da en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Efes Ören Yeri'ni sırasıyla, Nevşehir Göreme Ören Yeri (649 bin 549 ziyaretçi), Nevşehir Hacıbektaş Müzesi (349 bin 149 ziyaretçi), Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri (346 bin 995), Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri (323 bin 6) ve Antalya'daki Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi (289 bin 676 ziyaretçi) izledi.

Kaynak: AA