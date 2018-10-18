Van Gölü sularının çekilmesi adacığı ortaya çıkardı

Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi ile gün geçtikçe daha belirgin hale gelen Çelebibağı mevkisindeki adacık, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün 1650 metre yüksekliğe ve 3 bin 713 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 600 bin yıl önce oluşmuş göldeki su seviyesinin zaman zaman çekildiğini, bazen de yükseldiğini belirten Akkuş, gölün içerisinde bilinmeyen birçok sırrı sakladığını anlattı.

Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Akkuş, göl sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle ortaya çıkan adacığın bu gizemlerden biri olduğundan bahsederek, "Belki de yüzlerce, binlerce yıl öncesinde karada olan bu ada parçası, suların yükselmesiyle su altında kaldı ve şimdi suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı" dedi.

Göle küçük de olsa bir adanın daha eklendiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nün bu değerini turizme kazandırmamız lazım. Çünkü bugün dünyada gelişen sektörlerden biri de ekoturizm. Van Gölü'nün altında devasa bir kale, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve inci kefali var. Bunları, bölge turizmine kazandırmalıyız. Van Gölü, içinde barındırdığı gizemlere adata koruyuculuk yapıyor. Bazen yükseliyor, o değerleri bağrına basıyor ve bu değerleri kötü amaçlı insanlardan muhafaza ediyor. Bazen de sularını geri çekiyor ve bu güzellikleri bizlerin gözleri önüne seriyor."

Adaya "Ercişli Emrah" adı verilmek isteniyor

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kurbani Özdaş ise, çocukluğunun göl çevresinde geçtiğini ve ortaya çıkan adacığı ilk kez gördüğünü söyledi.

Bölge halkı olarak adaya "Ercişli Emrah" isminin verilmesini istediklerini vurgulayan Özdaş, "Bu adanın ortaya çıkması bizi hayrete düşürdü. 1990 yılından sonra suların yükselmesiyle Van Gölü ilçemize yaklaşmıştı. Şimdi sular çekilince ada ortaya çıktı. İlçe dışından birçok fotoğraf sanatçısı adayı fotoğraflamak için geliyor. Ayrıca ada vatandaşların da ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: AA