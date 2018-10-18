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Muradiye Şelalesi ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşacak

Van Muradiye Şelalesi, Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle yeni çehresine kavuşacak.

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Muradiye Şelalesi ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşacak

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin çehresi, yıllar sonra görevlendirme yapılan Muradiye Belediyesi ile değişiyor.

İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki şelalede, belediyenin çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Şelale Mahallesi'nde yaşayan İdris Yaşar, şelalede çalışmaların olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Muradiye Şelalesi'nin yoğun ilgi gördüğünü belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Yıllardır sürekli dile getiriyorduk, neden bir düzenleme yapılmıyordu. Ama beklediğimiz an geldi, çalışmalara başlandı. Harika bir görünüme bürünen şelalemiz daha da güzel olacak. Şelalenin etrafında binlerce ağaç dikildi. Şelalenin etrafı ağaçlarla büründü. Eminim ki bu çalışmalar bittikten sonra Türkiye'nin her tarafından insanlar gelecek."

Yaşar, "Önceden Muradiye'ye gitmek için 10 kilometre şelalenin etrafından dolanarak ilçeye gidiyorduk. Ancak şimdi yeni yapılan köprüyle ilçeye yolumuz 10 kilometre kısaldı. Vatandaş olarak çok mutluyuz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Van, turist, muradiye şelalesi, köprü
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