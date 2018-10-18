Bursa tarihi handaki çelik kapı sökülerek yerine orijinali takıldı

Müzikle ilgilenen Murat Çapkın tarafından stüdyo yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 1,5 ay önce kiralanan tarihi hanın üst katındaki odanın ahşap kapısının üzerine güvenlik gerekçesiyle beyaz renkli çelik kapı monte edildi.

Çelik kapının fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasıyla han yönetimi ve çevredeki esnaf, Çapkın'dan kapıyı kaldırmasını istedi.

Çelik kapıyı kaldırıp orijinalini yeniden monte eden Çapkın, han odasını stüdyo çalışmaları için kiraladığını söyledi.

Çapkın, odanın orijinal kapısının çok kötü olduğunu belirterek, "Daha güzelini yapmak için mobilyacı arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım yeni kapının yapımının 2 ay süreceğini söyledi. Ben de orijinal kapısı kırık olduğu için çelik kapıyı geçici olarak normal kapının üzerinden monte ettirdim. Orijinaline uygun ahşap bir kapı yapılana kadar böyle kullanacaktım" dedi.

"Stüdyonun adı Han olacak"

Bu durumun sosyal medyada yayıldığını hatırlatan Çapkın, şunları anlattı:

"Fotoğraf sosyal medyada yayınlanınca tepki aldık. Aslında şahsım adına ciddi bir farkındalık oldu inşallah toplum için de bir farkındalık olur. Han yönetimi ve esnaf arkadaşlar da çelik kapının uygun olmadığını söyledi. Çelik kapıyı yaklaşık 1,5 ay önce taktırmıştım. Çelik kapıyı şimdi söktüm ve orijinal kapıyı kiraladığım haliyle geri taktım. Böyle bir duruma düştüğüm için çok üzgünüm."

Murat Çapkın, stüdyonun adını "Han" koymayı planladıklarını aktararak, "Bu olaylardan sonra 'Kapı Stüdyo' olarak değiştireceğiz. İnşallah bize ve memleketimize bilinçli, ahlaki meziyetleri yüksek kapılar açar" diye konuştu.

Kaynak: AA