Kemalettin Tuğcu vefatının 22'nci yılında anıldı

İstanbul Çengelköy Mezarlığı'ndaki anma programına, Kemalettin Tuğcu'nun ailesinin yanı sıra dostları, okurları ve sevenleri de katıldı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Tuğcu'yu sisli bir havada defnettiklerini ve her yıl kabri başında andıklarını söyledi.

Uzun süredir bir armağan kitap yayınlama arzusunda olduklarını belirten Şirin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz. 'Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar' adıyla Anma ve Armağan Kitapları Dizisi'nde bu yıl böyle bir kitap yayımladılar. Çok uzun bir yolculuk gerçekleşti bu kitap için ama vefa, ödevleri yormaz, bunu bilen bilir" dedi.

"Kitap Türk edebiyatında bir Kemalettin Tuğcu savunması"

Şirin, Tuğcu hakkındaki 3 belgeselin metni ve portrelerinin de kitapta yer aldığından bahsederek, şöyle söyledi:

"Kemalettin Tuğcu, ailesi dışında kronolojisiyle ilgili hemen hemen hiçbir bilginin olmadığı bir yazar. Yaşadığı dönemde, yazmaya başlamasından vefatına kadar edebiyat kamusu tarafından dışlanmış bir yazardan söz ediyoruz. Bu kitap Türk edebiyatında bir Kemalettin Tuğcu savunması."

Kemalettin Tuğcu'nun oğlu Mehmet Tuğcu ise bir dönemin çocuklarının okumayı babası sayesinde sevdiğini vurgulayarak, "Kemalettin Tuğcu'nun eserlerini fakir edebiyatı, gariban edebiyatı şeklinde niteleyenler de oldu ama kitaplarını okuyan neyin ne olduğunu anlıyor ve ona göre değerlendiriyor" dedi.

Anma etkinliğinin sonunda Mustafa Ruhi Şirin, "Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar" kitabını aile üyelerine hediye etti.

Kaynak: AA