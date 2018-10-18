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37 yıl önce görme yetisini kaybetti, mikrofonla hayata bağlandı

Nevşehirli Ömer Kavak, 37 yıl önce gözlerini kaybetti ama yaşama sevincini kaybetmedi. Avanos'ta yaşayan Ömer Kavak, yerel bir radyoda yaptığı yayınlarla hayata bağlandı.

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76 yaşındaki Ömer Kavak, Nevşehir'de yerel bir radyoda haftanın 3 günü dinleyicilerle buluşuyor. Kavak, şu sözlerle başlıyor radyo programına:

"Evet sayın dinleyicilerimiz, hepimiz biraz farklıyız. Görmeyen Gözler programımız kaldığı yerden devam ediyor."

Gözlerini genç yaşta kaybeden Ömer Kavak hayatı gönül gözüyle görüyor. Sesiyle ise o hayatı farklı pencerelerden dinleyicilerine aktarıyor.

Bugüne kadar bine yakın konuk ağırladı

Emekli bir sağlık astsubayı olan Kavak, yıllarca Mehmetçikleri sağlığına kavuşturmak için çalıştı. Ancak 5 kez ameliyat olmasına rağmen kendi derdine çare bulamadı.

Bugüne kadar bine yakın konuk ağırlayan Ömer Kavak'ın radyo programlarındaki başarısı yerel basına da konu oldu.

2 yıl önce eşini kaybeden Ömer Kavak'ın hayattaki en önemli dayanağı radyo...

Haber: Özlem Köşker, Tahsin Özkan

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