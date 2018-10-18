37 yıl önce görme yetisini kaybetti, mikrofonla hayata bağlandı

76 yaşındaki Ömer Kavak, Nevşehir'de yerel bir radyoda haftanın 3 günü dinleyicilerle buluşuyor. Kavak, şu sözlerle başlıyor radyo programına:

"Evet sayın dinleyicilerimiz, hepimiz biraz farklıyız. Görmeyen Gözler programımız kaldığı yerden devam ediyor."

Gözlerini genç yaşta kaybeden Ömer Kavak hayatı gönül gözüyle görüyor. Sesiyle ise o hayatı farklı pencerelerden dinleyicilerine aktarıyor.

Bugüne kadar bine yakın konuk ağırladı

Emekli bir sağlık astsubayı olan Kavak, yıllarca Mehmetçikleri sağlığına kavuşturmak için çalıştı. Ancak 5 kez ameliyat olmasına rağmen kendi derdine çare bulamadı.

Bugüne kadar bine yakın konuk ağırlayan Ömer Kavak'ın radyo programlarındaki başarısı yerel basına da konu oldu.

2 yıl önce eşini kaybeden Ömer Kavak'ın hayattaki en önemli dayanağı radyo...

Haber: Özlem Köşker, Tahsin Özkan