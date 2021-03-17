"Anestezi Tarihinden İzler Sergisi" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından açıldı.

Sergide 500'e yakın tarihi tıbbi alet, ilaç ve kitap bulunuyor.

"En eski çağlardan tıbbi eserler sergileniyor"

Anestezi Uzmanı Dr. Haluk Gümüş, sergiyle ilgili konuştu:

"Mitolojiden başlayarak en eski çağlardan günümüze kadar kronolojik olarak anestezi tarihiyle ilgili değişik araç ve gereçleri, o zamanlardan bugüne kadar gelmiş ilaçları, anesteziyle ilgili kitapları, telif eserleri, çevirileri, tezleri göstermek istedik"

Her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor

Serginin en önemli eserlerinden biri olan "sponcias somnifera" diye adlandırılan süngerle, ilk çağlarda adem otuna batırılıp hastaya koklatılarak uyuması sağlanıyordu.

Sergi başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Zafer Çarşısı'ndaki sergi pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.