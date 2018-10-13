Adana Lezzet Festivali başladı

Adana Valiliğinin düzenlediği Adana Lezzet Festivali kapsamında Merkez Park Amfi Tiyatro önünde toplanan protokol üyeleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde etkinliğin düzenleneceği alana kadar yürüdü.

Burada Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri ve ünlü şefler tarafından mangal ateşi yakıldı, Adana kebabı yapıldı.

Festivale katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Vali Demirtaş, stantları gezerek, geleneksel ürünlerden tattı.

"Adana'nın mutfak kültürünü dünyaya tanıtacağız"

Adana Valisi Demirtaş bugünün dünyasında artık geleneksel mutfakların ön plana çıktığını anlatarak, tüm isim yapmış şeflerin geleneksel mutfaklara ve pişirme tekniklerine yöneldiğini belirtti.

Adana'nın, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu söyleyen Demirtaş, 'Yerel mutfağımızın değerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Festival süresince Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Etkinliğe konuk ülke olarak katılan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait stantta Çin Büyükelçisi Yu Hongyang ülkelerine özgü lezzetleri protokol üyelerine sundu.

Festival 14 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA