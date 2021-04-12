Ödül töreni, Londra'da pandemi koşullarına uygun olarak Royal Albert Hall’da seyircisiz düzenlendi.

Geçen yıl oyunculuk kategorilerinde sadece beyaz adaylara yer verilmesi tepkilere yol açmıştı. Bu yıl adayların yarısından fazlasının beyaz olmaması dikkat çekti.

"Nomadland" 4 dalda ödül kazandı

Geceye Amerikan yapımı "Nomadland" filmi damga vurdu. En iyi film, yönetmen, aktris ve sinematografi olmak üzere 4 dalda ödül kazandı.

Altın Küre dahil birçok ödül kazanan ve Oscar yarışının favorileri arasında gösterilen film, modern bir göçebe hikayesi..

[Fotoğraf: Reuters]

BAFTA Ödülleri'ne layık görülen isimler

Yönetmen Chloé Zhao, BAFTA'da en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise Frances Mcdormand, Nomadland'deki rolü ile layık görüldü.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü The Father filmindeki rolü ile Anthony Hopkins'e verildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Minari adlı filmdeki rolü ile Yuh-Jung Youn'a; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise Judas and the Black Messiah'daki rolü ile Daniel Kaluuya'ya gitti.