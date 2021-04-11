Uygarlıkların hafızası, birbirinden değerli eserler Millet Kütüphanesinin raflarında yer alıyor.

50 binin üzerindeki nadir eser ve el yazma arasında 16. yüzyıldan kalma eserler de var.

Şu anda Nadir Eserler Koleksiyonunda sadece el yazmaları, nadir kitaplar ve belgeler olduğunu söyleyen Millet Kütüphanesi Şube Müdür Vekili Hanife Gök Duman, ilerleyen zamanlarda ses kaydı, özellikle film arşivi gibi eserlerin de olacağını kaydetti.

Kütüphanede, birbirinden değerli isimlerin koleksiyonları da yer alıyor. Cemil Meriç Koleksiyonuna ait Naima Tarihi de onlardan biri. Yaklaşık 300 yıllık bu eser, Osmanlı'da kurulan ilk matbaa olan Müteferrika Matbaasında basılan 18 kitaptan biri.

Nadir eserler, sıcaklık ve nem değerleri ayarlanmış oda ve depolarda muhafaza ediliyor.

Araştırmacılara kaynaklık ediyor

Millet Kütüphanesi nadir eserler arşivi ile dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara kaynaklık ediyor.

Dijitalleştirme Ofisinde nadir eserler tarayıcılara yerleştiriliyor, her sayfası özenle taranarak veri tabanına yükleniyor. Böylece eserlerin zarar görmeden okuyucu ile buluşması sağlanıyor.

Araştırmacılar, nadir eserlere kütüphane içindeki bilgisayarlar üzerinden kolayca erişebiliyor.