7. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival, ikinci gün etkinlikleriyle Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın festival alanında yer alan standına, özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Stantta yer alan atölyede gençlere atıkları dönüştürme bilinci kazandırılması hedefleniyor. Bitki atıklarıyla sulu boya yapımı, tekstil atıklarıyla dokuma tasarımı, çay bitkisiyle batik boyama ve bitki yapraklarından lif üretimi atölyeleri düzenleniyor.

Ayrıca kurulan bilgisayar sistemi aracılığıyla vatandaşların karbon ayak izi ile su tüketimi hesaplamaları gerçekleştiriliyor ve tüm dünyada desteklenen küresel sıfır atık iyi niyet beyanı da imzalanabiliyor.

Festival, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.