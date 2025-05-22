Kaleiçi ayağa kaldırılıyor

Edirne'nin en eski yerleşim alanlarından biri olan Kaleiçi semti, Osmanlı döneminden kalma sivil mimari örnekleriyle dikkat çekiyor.

Tarih ve kültür turizmiyle ön plana çıkan şehirde, kaybolmuş ya da atıl durumdaki yapıların restore çalışmaları ise Edirne Valiliği’nin öncülüğünde devam ediyor.

İlk etapta 40 konağın restorasyonu çalışmaları yapılırken bölgenin tarihi dokusunu koruyarak turizm potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.

Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kaleiçi’nde bulunan yapıların tarihteki birçok felaketi atlatarak bu günlere geldiğini söyledi.

Cazibe merkezi haline gelecek

1970’li yıllarda bu yapıların sayılarının yeni imar planları doğrultusunda oldukça azaldığının altını çizen Soytürk, “Kaleiçi’nde bulunan yaklaşık 650 sivil mimarlık örneği yapı ve çevresinin kentin cazibe bölgesi olabilmesi adına Edirne Valiliği ve Valimiz Yunus Sezer tarafından büyük bir uğraş verilemeye devam ediyorlar” diyor.

Konakların aslına uygun restorasyon veya rekonstrüksiyonla beraber şehrin ticari, sosyal ve kültürel hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Uzman görüşleri dikkate alınıyor

Restore sonrası yapıların sadece turizm amaçlı kullanılacağını söyleyen Kemal Soytürk, “Kimisinde gastronomi sektörü, kimisinde geleneksel el sanatları olacaktır. Burada vücut bulacak. Yani kültür ve turizmin başkenti Edirne'de sivil mimarlık örneği birbirinden muhteşem bu yapıların, bu konakların yeniden ihyasıyla kültüre ve turizme hizmet edecekler" açıklamasını yaptı.

Restorasyon çalışmaları belirli bir strateji ve planlama eşliğinde yürütülüyor.

Soytürk, projelerin aynı zamanda koruma kuruluğundaki akademisyen ve uzmanların görüşleri ile beraber revize edildiğini belirtiyor.

Çalışmalar Kaleiçi ile sınırlı değil

Edirne’de restorasyon projelerinin sadece Kaleiçi bölgesi ile sınırlı kalmadığını söyleyen Kemal Soytürk; “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzün Edirne’de bazı eserleri ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bunlardan önemlileri, 2. Murat döneminde 1430'lu yılları barındıran Gazmihal Hamamı yeniden ihya ediliyor. Yine Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul'dan sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasının en büyük mevlevihane olan Muradiye Mevlevihanesi ile Tunca Nehri kenarında bulunan Evliya Kasımpaşa Camii Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından turizme kazandırılması hedefleniyor" şeklinde konuştu.