7. Etnospor Kültür Festivali başladı

TRT'nin iletişim ortağı olduğu ve 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Organizasyonun açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile birçok ülkeden temsilci katıldı.

Protokol üyeleri, Han Çadır önünde düzenlenen programda kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 7. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dört gün boyunca 2025'in Aile Yılı olması dolayısıyla buraya bütün halkımızı beklediğimizi söylemiştik. İlk günün erken saatlerinde böylesine yüksek bir teveccühü gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu gösteriyor ki genç nesillerimizin kendi kültürüne ve mirasına özlemi var. Mirasımızı, kültürümüzü ve kimliğimizi yeni nesillere aktarmak için çok güçlü bir fırsatımız var. Gençler, istiyoruz ki bu toprakları bize vatan yapan değerli büyüklerimizden küçüklerimize aktarabilelim. Aktarabilelim ki biz olalım. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri kaybetmeyelim ki bu topraklar bin yıl bize vatan olduğu gibi bin yıl daha bizlere vatan olsun. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen ve 4 gün boyunca ter dökecek herkesi tebrik ediyorum."

"Kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz"

Etnospor Kültür Festivali'nin tüm dünyanın ortak kültürü ile mirasını yaşatan, büyüten ve yaygınlaştıran bir buluşmaya dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Her yönüyle gelişen ve büyüyen bu festival, insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın güçlü bir çağrısı olmuştur. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz."

"Çocukların bombalar altında ezildiği değil neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz"

Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çocukların en temel hakları oyun oynamaktan mahrum bırakıldığının altını çizen Bilal Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl bir hakikatin altını çizerek, 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' demiştik. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan, soykırıma maruz bırakılan ve sevinmesi gereken çağda acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Çocukların bombalar altında ezildiği değil neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival, aynı zamanda bir duruşun ve çağrının ifadesidir. İnsanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Ortak değerleri burada yeniden inşa ediyoruz. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Festivalde genlerimizdeki gücü göreceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne çocukların ve gençlerin büyük ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Festival sayesinde geleneklerin devam ettiğini aktaran Bakan Bak, "Çocuklarımızın burada olması bizi çok mutlu etti. Gençlerin heyecanını görünce mutlu oldum. Gençlerle beraber ülke güzel. İyi ki varsınız. Bu organizasyon dolayısıyla Dünya Etnospor Birliğine teşekkür ediyoruz. Kültürün devam etmesi ülkemizin en önemli geleneklerinden biri. Cumhurbaşkanımızın da spora destek vermesi bizler için çok önemli. İstanbul, kültürün, tarihin ve sporun şehri. Festivalde genlerimizdeki gücü göreceğiz. Ailelerin, gelenekleri taşımasında gücü çok önemli. Türkiye'de güçlü bir gençlik var. Tüm dünyaya örnek olan yatırımlar var. Yükselen yıldız Türkiye var. Sporda güçlü bir Türkiye var. Gençler, spor yapın, sporla paylaşın. Dünyaya iyileştirici güç olarak yaşayın. Çocukların bombalar altında değil oyunlarla beraber coşması lazım. Asla Gazze'yi ve Filistin'i unutmayalım. Çocuklar öldürülürken hepinizin sesini yükseltmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki farklılıkları yaşatmak çok önemli"

İstanbul Valisi Davut Gül, Etnospor Festivali aracılığıyla dünyadaki farklılıkları tecrübe etmenin ve bunu ailelerle canlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Yaklaşık 16 milyon nüfusuyla İstanbul'un 130 ülkeden daha kalabalık bir şehir olduğunu aktaran Gül, "Gençlerimize bu imkanı sağlayan Bilal Erdoğan başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, sponsorlara ve her birinize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz, çok kültürlü bir şehir. Bu bizim millet olarak ruhumuzu da yansıtıyor. Tek tip kıyafetin, müziğin ve yemeğin baskın olarak konuşulduğu bir ortamda dünyadaki farklılıkları yaşatmak ve ailelerle canlandırmak çok önemli. İstanbul olarak bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için kendimizi şanslı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

7. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış törenine katılan Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Hon. Bakary Badjie ise şunları kaydetti:

"Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Gambiya haklından ve Cumhurbaşkanının selamlarını iletiyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Festivalin başarılı olmasını diliyorum. Burada olduğum için onur duyuyorum. Kültürünüzü bu şekilde yansıttığınız için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kortej geçişi yapıldı ve gösteriler sahne aldı.