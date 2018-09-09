463 yıllık Cedid Ali Paşa Camii restore edilecek

Babaeski'de bulunan Cedid Ali Paşa Camii, 1555 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı. Hala cami olarak kullanılan bu yapıda, 4 satırlık Türkçe inşa kitabesi ve 10 satırlık tamir kitabesi mevcut.

Kare bir plan üzerine kesme köfeki taşı kullanılarak yapılan caminin üzeri kurşun kaplı büyük bir kubbeyle örtülü.

Aslına uygun restorasyon

Kırklareli Babaeski Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, tarihi caminin aslına uygun restore edileceğini belirtti.

Camiye ve avlusundaki eklentilere yıllardır bakım yapılmadığından bahseden Şimşekoğlu, restore süresince caminin tamamen ibadete kapatılacağını vurguladı.

Cami hizmetlerinin cami avlusunda geçici olarak 170 metrekarelik mescitte devam edeceğini söyleyen Şimşekoğlu, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürmesinin öngörüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

''Restorasyon aşamasında camide verdiğimiz hizmetler olumsuz etkilenecek olsa da caminin geleceğini sağlama almak bakımından bazı zorluklara katlanmak durumundayız. Yakında ibadete açılacak olan Kurtuluş Mahallesi Camii'nin önemli ölçüde ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da cemaatimizin yardım ve desteğini bekliyoruz. 500 yıllık bu güzide eser restorasyonun ilçemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA