Karanlık Kilise'nin bin yıllık freskleri korunuyor

Kapadokya'da 11'inci yüzyıl sonlarında kazıcı aletler kullanılarak tüf kayaların oyulmasıyla yapılan Karanlık Kilise, 1987 yılında ziyarete kapatıldı. Daha sonra Türk, Fransız, İtalyan ve Polonyalı restoratörler tarafından 8 yıllık bir çalışma ile restore edildikten sonra ziyarete açıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi içindeki Karanlık Kilise, İncil'in yanı sıra Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ta anlatılan bazı olayların da fresklere (kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla yapılan duvar resmi) işlendiği nadir inanç merkezleri arasında yer alıyor.

Farklı tasvirler bir arada

Kilisede yaklaşık bin yıl önce resmedildiği düşünülen farklı freskler bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şöyle sıralanıyor:

"Meryem Ana'nın gizlenmesi, İsa peygamberin doğumu, Beytüllahim'e yolculuk, vaftiz, Lazarus'un diriltilmesi, Kudüs'e giriş, son akşam yemeği, ihanet, çarmıhtaki İsa, havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa'nın göğe çıkışı, İbrahim peygamberin misafirperverliği, 3 Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirleri."

Kiliseye kayadan oyma kavisli bir merdivenden giriliyor. Merkezi kubbe, 4 sütun ve 3 apsisten oluşan kilisenin duvar ve tavan kısımlarındaki orijinal freskleri oluşturan renk pigmentlerinin suni ışıktan zarar görmemesi için çalışılıyor. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, kilisede fotoğraf ve kamera kullanımına yasak getirdi.

Ziyaretler 3 dakikayla sınırlı

Tek küçük pencere olması nedeniyle asırlarca ışıksız ve karanlıkta kalan frekslerin canlılığını muhafaza etmesi için kiliseyi aynı anda sadece 15 kişinin ziyaret etmesine izin veriliyor.

Fresklerin insan nefesinden bile olumsuz etkilenmesi nedeniyle, ziyaretler 3 dakikayla kısıtlı tutuluyor.

"Koruma amaçlı kısıtlamalar getirildi"

Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, turistlerin ücretli giriş yaptıkları Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alan Karanlık Kilise’ye ziyaretçi sayısını dengelemek için ek ücret aldıklarını belirtti.

Karanlık Kilise'nin bölgenin en iyi korunan kilisesi olduğundan bahseden Gülyaz, şöyle konuştu:

"Az ışık almasından dolayı resimlerin büyük bölümü tahrip olmadan bugüne kadar ulaştı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne Kapadokya'nın dahil edilmesinden sonra burada önemli bir restorasyon çalışması yapıldı. Göreme Açık Hava Müzesine giriş ücretli ancak aynı alanda bulunduğu halde Karanlık Kilise'ye ziyaretçi sayısı çok daha fazla olabileceği için koruma amaçlı ekstra ücret talep ediliyor."

"Yabancı turistlerin ilgisini çekiyor"

Turist rehberi Işık Yılmaz, Hristiyanlıkta büyük öneme sahip olayları yansıtan fresklerin, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da birçok kilise bulunuyor ancak en iyi korunmuş olanı burası. Karanlık Kilise, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yüzlerce yıl önce kayaları boyamadan önce din adamları 15 gün oruç tutup, boyaları kutsayıp freskleri resmetmiş. Turistler bu zorlu süreçleri öğrendikten sonra seyrettiklerinde çok etkileniyorlar."

Göreme Açık Hava Müzesi'ne geçen yıl 688 bin 989 turist giriş yapmış, bunlardan 59 bin 76 turist ise Karanlık Kilise'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA