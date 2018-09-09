Ceviz kabuklarından hediyelik eşyaya

Balıkesir Altınkum Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye çeviren Süleyman Yücel, ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi 27 çeşit süs eşyası yapıp satıyor.

Yücel, 6 yıl önce emekli olduktan sonra ailesiyle Ankara'dan Edremit'e yerleştiklerini söyledi.

Ceviz kabuklarından el işi hediyelik eşya yapmak için 5 yıl önce araştırma yapmaya başladığını anlatan Yücel, "İlk önce ceviz kabuğundan bebek yaptım. Sonra gemi, ardından yelkenli, koltuk takımı, vazo, çiçek derken her geçen gün yeni objeler ekledim. Yaptığım materyalleri geliştirdim. Şu anda ceviz kabuklarından 27 çeşit obje yapıyorum" dedi.

Yücel, ceviz kabuklarını geri dönüşüm olarak kullanmayı görev bildiğini vurgulayarak, evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü, zaman zaman da balkonda çalıştığını belirtti.

Ceviz kabuklarını su ve ilaçla temizliyor

Çeşitli objelere dönüştürdüğü ceviz kabuklarının bozulmaması için içini boşalttıktan sonra ilaçlı su ile temizlediğini söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"İlk başta acemiliğime denk geldi yaptıklarım kurtlandı. Ceviz kabuklarının içlerini açmadan bir şeyler yaptım. Belirli bir zaman sonra ceviz kabuklarının içinde kurtlanmalar meydana geldiğini fark ettim. Şimdi ceviz kabuklarını ilk aldığımda açıyorum, içlerini tamamen boşaltıyorum. Daha sonra kabukları su ve çeşitli ilaç yardımıyla temizliyorum ve işleyeceğim materyallere dönüştürüyorum. Çalışmam bittikten sonra, ceviz kabuğunun güzel görünmesi için su bazlı vernik kullanıyorum."

Yücel, hobi amaçlı başladığı bu işten para kazanmaya başladığından bahsederek, "Yaptıklarımla mutlu oluyorum. Gelen güzel değerlendirmeler karşısında daha çok mutlu oluyorum. Bu işte, maddiyattan önce aldığım olumlu yorumlar çok mutlu ediyor beni" dedi.

"Çok hoş, çok ilginç"

ABD'den tatil için Edremit'teki yakınlarının yanına gelen Hatice Danışır, ceviz kabuğundan yapılan hediyelikleri çok ilginç bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok hoş, çok ilginç. Hiç böyle bir şeye rastlamadım daha önce. Kullanılan renkler de çok hoş. ABD'de yaşıyorum ama burada satılan el emeği ürünler daha ilginç. Burada yöresel ürünler kullanılıyor."

Süleyman Yücel'in ceviz kabuğundan yaptığı ve açtığı tezgahında sergilediği ürünler, 5 ile 35 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: AA