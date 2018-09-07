Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali Antalya'da başladı

Sokakların lezzeti Antalya Lunapark'ın yanındaki alanda, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nde buluştu.

Festival kapılarını açar açmaz adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke stantlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Festivalde yer alacak ülkeler ve sokak lezzetleri Türk beslenme alışkanlıkları ve damak tadına göre belirlendi.

Uzak Doğu, Orta Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın sokak lezzetlerine ilgi oldukça fazlaydı.

Antalya Lunapark'ın yanında kurulan festival alanında yürüyecek yer kalmadı.

Ziyaretçiler merak ettikleri lezzeti tadabilmek için uzun süre kuyruk bekledi.

Festivalde sokak sanatçılarının gösterileri, konserler ve gün boyu sürecek aktivitelerle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak.

Şeflerin yönetimindeki yemek yarışmaları ve sokak lezzeti sunumları da festival dahilinde.

Kaynak: TRT Haber, AA



