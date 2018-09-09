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Akdamar Surp Haç Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi, 3 yıl aradan sonra 6. ayine ev sahipliği yaptı.

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Akdamar Surp Haç Kilisesinde 3 yıl aradan sonra ilk ayin

Van Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde ayin öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Ayine katılmak için yurt içi ve dışından şehre gidenler, Akdamar İskelesi'nden bindikleri teknelerle yaklaşık 20 dakika süren yolculuğun ardından adaya ulaştı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı sivil toplum kuruluşları da stant açarak misafirlere şehri tanıtan broşürler dağıttı.

Beraberindeki din adamlarıyla adaya giden Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan, vatandaşlarla birlikte mum yaktı, dua etti. Ateşyan'ın yönettiği ayin 3 yıl aradan sonra yeniden yapılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türkiye Ermenileri Patrikliğince tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenen törene katılmak için Akdamar Adası'na gitti.

Kaynak: AA

Etiketler: van gevaş, tören, Surp Haç Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ayin, Akdamar Adası
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