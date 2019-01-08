2018 yılında bandrol muafiyetine tabi yayınlar da dahil olmak üzere 580 milyon 956 bin 504 kitap basıldı, kişi başına düşen kitap sayısı ise 7,18 oldu.

En çok ''eğitim'' kategorisindeki kitaplara bandrol satışı yapılırken, bunu ''yetişkin'' ve ''inanç'' kategorisi izledi. En az bandrol satışı ise ''akademik'' alanda gerçekleşti.

Geçen yıl 756 sinema filmi, 2 bin 204 müzik yapımı tescil edildi.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinde yüzde 63 artış yaşandı.

Kaynak: AA