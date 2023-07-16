"12 Punto 2023" başladı

22 Ülkeden onlarca katılımcı... Her biri başarılı yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonelleri.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "12 Punto" İstanbul'da düzenlenen ve kültür sanat camiasının önemli gazetecilerinin katıldığı basın toplantısıyla maratonuna başladı.

Projede, sinema alanında uzman uluslararası isimler yer alıyor. Aralarında Fransa, Almanya, Bosna Hersek, Katar, İtalya, İspanya gibi 22 ülkeden sinemacı 12 Punto’da buluşuyor.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol programın önemini vurgulayarak, "12 Punto Türkiye’de türünün tek örneği bir senaryo etkinliği programı. Dünyada da aslında biz 12 punto markasının her geçen gün bilinirliğinin arttığını ve çok değerli isimlerin buralarda bulunmak adına bizlere talepte bulunduğunu görüyoruz. Jüri üyelerimizin hepsi çok değerli isimler" dedi.

Katılımcılar; Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcıların yer aldığı masterclass, panel ve sunumlara katılacak,

Beşiktaş’taki Feriye Sineması’nda senaryolarını geliştirecek.

Bir hafta sürecek 12 Punto, her yıl yeniliklerle sinemaseverlerin karşısına çıkarken, sektöre de önemli katkı sunmayı amaçlıyor.

"Çok değerli bir proje “12 Punto”

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol sözlerine şöyle devam etti:

"Bizleri birleştiren, bizim hikayelerimiz ya da bizim bakışımız. Bizim hassasiyetlerimizin, perspektiflerimizin hem Türkiye’de hem dünyada dikkate alınmasını ve bunların daha görünür olmasını sağladığımız aynı zamanda sektöre çok önemli yeni girişimlere, yeni hikayelere, yeni senaristlere kapıyı açabilecek onlarla yolculuğa çıkabilecek çok değerli bir proje “12 Punto”."

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de bu yılki programın jüri heyeti ve yapılacak etkinliklere dair detaylı bilgi verdi.

Güven, "Festivalde 236 tane net ödül aldı trt ortak yayınları. Geçen sene Altın Palmiye'de, Oscar yarışında üç kategoride yarışıyor olmak gurur verici" dedi.

Final 23 Temmuz'da İstanbul'da olacak

12 Punto, dolu dolu bir hafta geçirecek. Finalistler, projelerini Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcıların yer aldığı 5 kişilik jüriye sunacak.

12 finalist arasından seçilen üç projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”,,,

Üç projeye “TRT Ön Alım Ödülü”, altı projeye de “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek.

12 Punto'nun finali yine İstanbul'da 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.