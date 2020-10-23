Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı’nın tarihi sokaklarından her gün yerli ve yabancı binlerce turist geçiyor. 559 yıllık tarihi boyunca pek çok olaya tanıklık eden Kapalıçarşı da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten nasibini aldı. Pandemiyle birlikte alınan tedbirler çerçevesinde Kapalıçarşı, 24 Mart’ta geçici olarak kapılarına kilit vurdu.

Tarihi boyunca ilk defa bu kadar uzun süre kapılarını kapatan çarşı, vaka sayılarının azalması ve normalleşme süreciyle birlikte tekrar açıldı. 1 Haziran’da yeniden ziyaretçilerine kavuştu.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, pandeminin her yer gibi kendilerini de etkilediğini söyledi. Kurtulmuş, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hassas bir dönem geçirdik. Bu süreçte Kapalıçarşı’nın ziyarete açık olmaması gerektiğine karar verildi ve bir dönem kapalı kaldı. Bu, çarşı tarihinde nadir rastlanan bir durumdur" diyor.

[Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş]

“Esnafımız pandemi konusunda çok dikkatli”

Kapalıçarşı İstanbul için bir ticaret merkezi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Bu nedenle sessizliğe büründüğü iki ay, kent kültürü açısından da büyük bir sessizlikti. Kurtulmuş, insanların tarihi sokaklardan el ayak çekmesini ve sonraki süreci şöyle anlatıyor:

"Ziyaretçiye kapalı olduğu dönemde herkes çok özledi Kapalıçarşı’yı. Açıldığı ilk gün bile giriş sayıları güzeldi ve hızla arttı. Geçen sene bu zamanlardaki ziyaretçi girişlerini tabii beklemiyoruz. Pandemi devam ediyor. Farklı bölgelerden gelen ziyaretçiler bizi umutlandırıyor."

Kapalıçarşı da tıpkı diğer iş yerleri ve işletmeler gibi sıkı normalleşme tedbirleriyle kapılarını açtı. Çarşı açılmadan önce baştan ayağa dezenfekte edildi. Kurtulmuş, pandemi tedbirlerinden taviz vermediklerini vurguluyor ve ekliyor:

“Çarşımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bütün girişlerde ziyaretçilerimizin ateşi ölçülüyor. Belli noktalarda el dezenfeksiyon istasyonları yaptık. Sosyal mesafe etiketleri yerlere yapıştırıldı ve düzenli olarak yenileniyor. Esnaflarımız pandemi konusunda çok tedbirli. Dükkanlar kalabalık değil ve metrekareye göre müşteri alıyorlar. Yönetimimiz tarafından düzenli olarak uyarı anonsları yapılıyor. Çarşıya maskesiz girmek yasak. Kapalıçarşı koronavirüsle ilgili bütün tedbirleri aldı diyebiliriz.”

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Açıldığı ilk gün 35 bin 678 kişi ziyaret etti

Toplam 110 bin 868 metrekarelik alana yayılan Kapalıçarşı’nın 45 bin metrekarelik kapalı alanında 65 sokak ve 12 han yer alıyor. Kuyumculardan baharatçılara, halıcılardan antikacılara kadar çarşıda 3 bin 600 dükkan bulunuyor. Koronavirüsün çarşıda yarattığı etkiyi Kurtulmuş, “Pandemi sürecinden etkilenmeyen sektör olmadı. Doğal olarak Kapalıçarşı’daki sektörler de etkilendi. Özellikle turistik eşya satanlar, halıcılar ve dericiler çok etkilendi” sözleriyle anlatıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kapalıçarşı’yı her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından 40 milyonu aşkın kişi ziyaret ediyordu. Günlük olarak bakıldığında ise ortalama 140 bin kişinin yolu çarşıya düşüyordu. Küresel çapta etkili olan salgın nedeniyle çarşı, açıldığı ilk gün 35 bin 678, ikinci gün 45 bin 683, üçüncü gün ise 30 bin 799 kişiyi ağırladı.

Haziran 2019’da 3 milyon 117 bin 517 kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 34 bin 164 kişi tarafından gezildi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında da ziyaretçi sayısı aynı oranlarda seyretti. Rakamlar, ziyaretçi sayısının yarı yarıya gerilediğini ortaya koydu. Bu tabloya rağmen esnaf da Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş da umutlu. Kurtulmuş, “Pandemi döneminde Rusya ve Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçiler çoğalmaya başladı. Arap ülkeleri de keza ziyaretlerini, alışverişlerini çarşımızda yapıyor. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerimiz de gelmeye devam ediyor” sözleri ile bu umudu dile getiriyor.

