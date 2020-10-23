Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 31 bin 503 kişi denetlenirken, izolasyon şartlarına uymayanlar yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki paylaşımında, İstanbul'da 22 Ekim'de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

#İstanbul’da 22 Ekim'de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetimlerde;



#İstanbul’da 31.503 kişi denetlendi.



İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurt ve pansiyona alındı.



247.371 TL para cezası kesildi.



1,5 metre ???? pic.twitter.com/NThx2jJnAe — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2020

Yerlikaya, bu kapsamda 31 bin 503 kişinin denetlendiğini, izolasyon şartlarına uymayan 12 kişinin yurt ve pansiyona alındığını ifade etti. Vali Yerlikaya, denetimde 247 bin 371 lira para cezası kesildiğini kaydetti.