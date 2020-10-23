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Kahramanmaraş’ta kamu kurumları ve bankalarda HES kodu zorunluluğu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ta COVID-19 tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, banka ve PTT şubelerinde yüz yüze yapılan işlemlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, ilimizde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve PTT şubelerinde yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı HES uygulama kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir risk bulunmayan (tanılı veya temaslı olmayan) kişilerin işleminin kabul edilmesine karar verilmiştir."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:59
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