Emekli hemşire Fatma B., yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine 2 Ekim'de Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları da bulunan Fatma B., yaklaşık 20 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüsü yenen en yaşlı hasta olarak kayıtlara geçen Fatma B., sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Sanki yeniden doğmuş gibiyim"

Yıllarca hastanelerde görev yapan Fatma B., sağlık çalışanlarının kendisini çiçeklerle uğurlaması üzerine duygulandı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Fatma B., "Şu an nasıl duyguluyum. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Çok iyi insanlarsınız. Çok vicdanlı insanlarsınız. Her şeyim, bütün sevgilerim sizlerle olsun" dedi. Fatma B., "Bütün hemşirelerimizden, doktorlarımızdan çok memnunum. Onlara minnetim sonsuz. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah her şey güzel gider. Çok mutluyum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"En yaşlı hastamız"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar ise Fatma B.'nin tedavi sürecinin çok başarılı geçtiğini anlatarak, "Yaşlılığa bağlı hastalıklarına rağmen sağlığına kavuştu. Ve bugün içimizden çıkan, sağlık ordumuzdan çıkan emekli hemşire hanımı sağlığına kavuşturarak taburcu etmek bizi gerçekten gururlandırdı. Kendisini çiçeklerle sağlığına kavuşmuş bir halde uğurlamak mutlu etti" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Prof. Dr. Yaşar, "Bu hastamız hem emekli bir sağlık çalışanı hem de şimdiye kadar Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle yatırılmış ve taburcu edilmiş en yaşlı hastamız. Yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Burada iyi bir bakımla; bakanlığımızın belirlediği protokoller çerçevesinde uygun tedavileri alarak sağlığına kavuştu. Ankara bölgesinde Ankara Şehir Hastanesi’nde herhangi bir sıkıntı olmadan, hastalarımızın kontrollü bir şekilde tedavilerini yaparak taburcu etmeyi başarıyoruz. Bu konuda başarı oranımız oldukça yüksek" açıklamasını yaptı.