Kuşadası Belediyesi, Kuştur mevkiindeki 3 dönümlük arazinin üzerinde yer alan Adagöl Mesire Alanı’na daha modern ve yeşil bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Özellikle çocuklu ailelerin keyifli bir hafta sonu geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Adagöl Mesire Alanı’ndaki yenileme çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı ağaç budama ve ot biçme işlemi ile başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Ağaç budama ve ot biçme işleminin tamamlanmasının ardından piknik masaları, kamelyalar ve mangallar yenilenip sayıları artırılacak. Eskiyen çocuk oyun alanları yenisiyle değiştirilecek. Otopark alanı yeniden düzenlenecek.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Adagöl Mesire Alanı’ndaki yenileme çalışmaları tamamlandığında hem hemşehrilerimiz hem de ilçemize gelen ziyaretçiler aileleriyle birlikte yeşilin her tonunun görülebildiği, rahat nefes alabilecekleri ve huzur verici mükemmel bir piknik alanına kavuşacak” dedi.

[Fotoğraf: İHA]