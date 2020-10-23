Emniyet ekiplerinin sahte içki üretimi yapanlara yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, O.K. adlı bir kişinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

2,5 ton sahte içki ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda yetkili kurumlarda bulunan "Bandrollü Ürün İzleme Cihazı" (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.