Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki koronavirüs hasta sayılarında son dönemde bir artış olduğunu belirterek, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kat ve kat artışların olduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"İstanbul'da özellikle bir artış var"

Prof. Dr. Kara, "Bizim değerlerimize baktığımız zaman İstanbul'da özellikle bir artış var. Ankara’da geçen ay içerisinde yüksek rakamlar görülmüş ondan sonrada rakamlarda azalma sağlanmıştı. Bu yüksek rakamların temel nedeni; Ankara’da genellikle memleketlerine giden veya tatile gidenlerin erken dönüşüyle beraber vakaların erken dönüşü şeklinde olmuştu. İstanbul’un bunu biraz daha geç yaşayacağını ifade etmiştik. İstanbul’da dönüşler biraz daha uzun sürmüştü. Memleketlerinden İstanbul’a dönüşlerin yansıması hastalığın özelliği gereği katlanarak gelişlerde 2 ile 3 haftada bir rakamın katlanarak yükselmesi şeklinde oluyor. Doğal olarak İstanbul bunu biraz daha geç yaşamaya başladı. Şu anda onu yaşıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Kapalı alanlarda bulaş riski artıyor"

Havaların soğumasının getirdiği dezavantajların da olduğuna dikkat çeken Kara, bunlardan bir tanesinin virüsün biraz daha canlı kalabilme özelliğinin artması olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kara, "Hem sıcakların düşmesi hem de güneş ışığının etkisinin azalmasıyla normalde yaz aylarında bizim yakın mesafede 5-6 dakikada bulaştırma gibi bir riskimiz varken bu kış aylarında yakın mesafede 1-2 dakika gibi bir süreye inmeye başlıyor. Kapalı alanlara daha çok giriyoruz. Böyle olunca da bulaş riski biraz daha fazla artıyor. Ülkemiz için önümüzdeki günlerin daha riskli olacağını söylememiz gerekiyor. Ciddi anlamda kendi önlemlerimize kişisel olarak çok ciddi uymamız gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü istesek de istemesek de yaşam içinde hareketliliğimiz son dönemlerde biraz arttı. Bunu her ortamda görüyoruz. Okullar gibi bir arada olduğumuz alanların faaliyetlerini devam ettirmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.