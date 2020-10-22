Sağlık Bakanlığı 22 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 198 test yapıldı. Bu kapsamda 2102 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1581.

Son 24 saatte 71 hasta vefat etti, 1581 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam vaka sayısı 355 bin 528, toplam vefat sayısı 9 bin 584, toplam ağır hasta sayısı 1599, hastalarda zatüre oranı %5.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 310 bin 27 oldu.