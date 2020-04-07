Evde kalmak hayat kurtarıyor ancak bu süreçte dikkatli olmak gerekiyor. Hareketsiz kalmak ve fazla yemek kilo almaya neden olabilir.

Evde canı sıkılanlar soluğu mutfakta alıyor. Börekler, çörekler, tatlılar yapılıyor. Her ne kadar lezzetli görünse de şu günlerde kilo almamaya da dikkat etmek gerekiyor.

Evde kalırken kilo almayın

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Aslıhan Güray:

"Evde kalın ama aynı zamanda fit de kalın. Çünkü evde kaldığımız günlerde hareket kabiliyetimiz az o yüzden formda olmak zorundayız."

Uzmanlar formda kalmak için, karbonhidratlı yiyeceklerden tamamen uzak durmayı değil, ölçülü yemeği tavsiye ediyor. Hazır gıdalardan ise uzak durulmalı.

"Faydalı karbonhidratları, lif içeriği yüksek olan karbonhidratları seçebiliriz. Mesela mevsim meyvelerini, tam buğday unundan yapılmış ekmek ve yulafı rahatlıkla kullanılabiliriz."

"Ev yapımı yoğurt ve kefir bolca tüketilmeli"

Karantina günlerinde kilo kontrolünü sağlayacak sağlıklı besinler hazırlamak mümkün.

"Mesela Karnabaharı robottan geçirip kısır malzemeleri ile karıştırıp hem kalorisi daha düşük hem de besleyici bir alternatif olan fit bir karnabahar kısırı yapabiliriz. Abur cubur tüketmek istiyorsak cips yerine bir kabak cipsi yapabiliriz. Fırınlanmış kabakları baharatla karıştırarak rahatlıkla tüketebiliriz. Kereviz mevsiminde rendeleyip yoğurtla karıştırıp harika bir öğün yapabiliriz."

Evde yapılan yoğurt ve kefir beslenme listesinde olmalı. Kuruyemiş ise ölçülü tüketilmeli.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu