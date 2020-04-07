Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı
İran'da 54 askere yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konulduğu bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, ülkede ilk COVID-19 vakasının görüldüğü andan itibaren askeri kurumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Bu süre zarfında ülke genelinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde COVID-19'a rastlandığını aktaran Rahmanipur, bunlardan birçoğunun iyileştiğini ifade etti.
Rahmanipur ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde şu ana kadar KovidCOVID-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığını kaydetti.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a ulaşmıştı.
Etiketler: iran asker koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 15:16
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