COVID-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağındaki amacın halkın sağlığını korumak olduğuna işaret ederek, güvenlik ve sağlık personelleri dışında kimsenin dışarı çıkma hakkının olmadığını söyledi.

Şu ana kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden 433 kişinin tutuklandığını belirten Ani, tutukluların kefaletle serbest bırakılabileceğini ancak yeni bir ihlal durumunda bu kişilere mahkeme tarafından daha ağır cezalar verileceğini ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinde, COVID-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı son olarak 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.