Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını bilimsel araştırmaların da ilk gündem maddesi.

Hong Kong Üniversitesi'nde uzmanlar, ölümcül virüsün oda sıcaklığında hangi yüzeylerde kaç gün hayatta kalabildiğini inceledi.

Araştırmaya göre koronavirüs maskelerde bir haftaya kadar yaşayabiliyor. Bu çarpıcı sonuç maskelerin kullanıldıktan sonra hemen atılmasının önemini de gözler önüne serdi.

Maskenin dış kısmına dokunulmaması gerekiyor

Uzmanlar maske takıldıktan sonra dış kısmına dokunulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Koronavirüs paslanmaz çelik ve plastik yüzeylerde ise 4 ile 7 gün varlığını sürdürebiliyor. Virüs, kağıt para ve cam yüzeylerde de 4 güne kadar aktif kalabiliyor.

Uzmanlar, temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve sık el yıkamayla virüsün yok edilebileceğinin de altını çizdi.

Virüsün zayıf noktası tespit edildi

Amerikan Scripps Araştırma Enstitüsü de koronavirüsün zayıf noktasını tespit etmeyi başardı.

Araştırmaya göre SARS hastalarından alınan bir antikor, koronavirüsün belirli bir bölgesine tutunabiliyor.

Antikor, bölgeyi çok sıkı kavrayamasa da virüsün zayıf noktasının böylece belirlendiği ifade ediliyor