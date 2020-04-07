Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaşırken, ölü sayısı 234 artışla 2 bin 101 oldu.
Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla COVID-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 292 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 427'ye ulaştığı belirtildi.
COVID-19 görülen kişi sayısının 777 artarak 19 bin 580'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 234 artışla 2 bin 101 olduğu kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 HollandaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 15:09
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