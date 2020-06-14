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Sudan'da vaka sayısı 7 bini geçti
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası sayısı 7 bin 7'ye yükseldi.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19 nedeniyle 447 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 556 kişi iyileşti.
ABD, 80 vatandaşını tahliye etti
ABD, COVID-19 salgınının hızla yayıldığı Sudan'dan 80 vatandaşını tahliye etti.
ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Hartum Büyükelçiliği personelimiz, 80 ABD vatandaşı ve ailelerinin ülkeye dönüşüne yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.
Doğu Afrika'da virüsün en çok yayıldığı Sudan'da vaka sayısı 7 bini aştı, 447 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: sudan vaka sayısı tahliye koronavirüs afrikaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 04:15
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