Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 nedeniyle 447 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 556 kişi iyileşti.

ABD, 80 vatandaşını tahliye etti

ABD, COVID-19 salgınının hızla yayıldığı Sudan'dan 80 vatandaşını tahliye etti.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Hartum Büyükelçiliği personelimiz, 80 ABD vatandaşı ve ailelerinin ülkeye dönüşüne yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Afrika'da virüsün en çok yayıldığı Sudan'da vaka sayısı 7 bini aştı, 447 kişi hayatını kaybetti.