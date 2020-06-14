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Gana'da Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
[Harita: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiği açıklandı.
Ulusal basında çıkan haberlerde Manu'ya yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla COVID-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Gana sağlık bakanı koronavirüs Kwaku Agyeman-ManuSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 00:57
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