Okulların girişine bilgilendirme broşürleri asıldı. Duvarlara dezenfektanlar yerleştirildi. Salgın nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, koronavirüs önlemleriyle açılıyor. Otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler, 15 Haziran’da okula başlayacak.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri, özel solüsyonlarla okulun her noktasını dezenfekte ediyor.

Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, "45 dakikalık dersten sonra, 30-45 dakika ara vermek durumunda kalacağız. Çünkü her dersten sonra yine bir temizlik olacak" dedi.

Eğitimciler, herhangi bir sağlık şikayeti durumunda ailelerin çocuklarını okula göndermemesini önemle vurguluyor. Hatta ailelere, bu konuda taahhütname imzalatılıyor.

Eğitimlerde sosyal mesafe kuralının uygulanmasına da özen gösterilecek.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa