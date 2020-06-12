Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında Iğdır'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV'yi ayarlamak için çaba sarf eden, tüm meslektaşları gibi okullar kapalı olsa da öğrencilerinden kopmayan öğretmenlere "gerçek zarafetin zor zamanlarda ortaya çıktığını" belirterek teşekkür etti.

Öğretmenlerin, uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler önerilerini istemesi üzerine Selçuk, "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

29 Haziran'da EBA TV'de yeni kuşak başlıyor

Selçuk, çocukları, evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine işaret ederek hangi yaşta, hangi etkinliklerin yapılabileceğine ilişkin kaynaklar hazırladıklarını ve bunları paylaşacaklarını belirtti.

Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak." bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Canlı yayında okul müjdesi

Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılan Vali Enver Ünlü de kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi vererek, Iğdır'a 12 derslikli yeni bir okul yapılacağını açıkladı. Okulun yapımı için girişimde bulunan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk'u açılışa davet etti.

Haberin kendisini memnun ettiğini ifade eden Selçuk, bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.

[Fotoğraf: AA]

Öğretmenlerden Iğdır'a davet

Iğdır'daki öğrenciler için pek çok tasarım, beceri atölyesini bir arada barındıran "Benim Dünyam" adlı bir projenin devam ettiğini söyleyen öğretmen Kader Karaca da öğrencilerinin açılış kurdelesini Bakan Selçuk ile kesme isteğini iletti.

Açık havada sosyal mesafeyi koruyarak kitap okuma etkinliği gerçekleştiren öğretmen Fadime Dereli'nin öğrencileriyle bağlandığı video konferansta, müzik öğretmeni Öznur Çapa ve meslektaşları müzik dinletisi sundu.