Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 874'e, vaka sayısı ise 578 artarak 46 bin 356'ya ulaştı.

Kolombiya'da ölü sayısı 1592'ye yükseldi

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 1592 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 1888 artarak 48 bin 746'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 426'ya yükseldi.