Kanada, 12 ile 15 yaş arası çocuklar için BioNTech-Pfizer aşısına onay verdi. Bazı eyaletler kararı uygulamaya başlayacağını duyurdu. Ancak kararın aceleye getirildiği konusunda endişeler var.

Karar, aşının çocuklardaki etkisini gösteren yeterli çalışma olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar, dünya genelinde yetişkinlere yapılan aşılara ilişkin verilerinin çocuklar için de yol gösterici olduğunu vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, aşılar yeterli hale gelip yerli üretim sağlandıktan sonra, virüsün yayılımını durdurmak, okulların sağlıklı şekilde açılabilmesi ve toplumu bağışık hale getirebilmek için zamanı geldiğinde çocuklara da aşılama yapılacağını söyledi.

Çocuklar koronavirüsü hafif geçirse de bulaştırabiliyor. Bu yaş grubunda hastalığın erişkinlerde olduğu gibi ölümcül olma potansiyelinin çok yüksek olmadığını ama bulaşıcılığın engellenebildiğini anlatan Tezer, "Toplumsal bağışıklığı sağlamada çocukların da aşılanması çok önemli" dedi.

Bazı aşı firmaları 6 aydan 11 yaşa kadar çocuklar için de aşı çalışmaları yürütüyor.