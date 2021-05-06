Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililer ile yaptığı toplantıda COVID-19 aşılarının fikri mülkiyet hakkının kaldırılması konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki bu fikrin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) acil durumlar için benzer hakların kaldırılmasına yönelik kurallarına uygun olduğunu vurgulayan Putin, "Pandemi de acil durum. Elbette Rusya modern koşullarda böyle bir yaklaşımı destekleyecektir" dedi.

"Rusya teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke"

Bu gibi durumlarda maksimum kar değil, insanların güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Putin, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda aşıların kullanılmasıyla ancak güvenliğin sağlanabileceğini, toplum bağışıklığının da bu şekilde oluşabileceğini belirtti.

Putin, Rusya'nın aşı üretimi için teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke olduğunu ifade etti.

Turizm ülkelerinin salgın durumuna göre uygun kararlar alınacak

Turizm sektörünün ekonomide önemli yer tuttuğu, ülkelerdeki salgın durumunu yakından takip ettikleri ve buna göre kararlar alacaklarını da dile getiren Putin, şöyle konuştu:

"Pek çok ülkede turizm alanı ekonomi için oldukça önemli. Böyle bir durum olağanüstü tehlikeli, özellikle de sezon başlarken. Fakat biz uzmanların yardımıyla bu ülkelerdeki gelişmekte olan durumu dikkatli şekilde takip edeceğiz ve turistlerimiz için uygun kararlar alacağız."